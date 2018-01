El conductor borracho no aceptó cargos por homicidio doloso

En la audiencia preliminar de control de garantías, el acusado de homicidio con dolo eventual, responsable de la muerte del intendente Ermilliar Trujillo Puertas luego de atropellarlo mientras conducía en tercer grado de alcoholemia y en contravía por la vía Pereira - Cerritos, no aceptó los cargos que se le imputaron.

Explicó que entendía que había cometido un delito y que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con esto, pero que, "cuando yo me monté a la camioneta no controlaba mi cuerpo, y no me acuerdo de lo que pasó", según lo expresó durante la audiencia realizada en las últimas horas y en la que se programó para este día martes a las 10:00 de la mañana una nueva diligencia en la que se determinará la medida de aseguramiento.

La Fiscalía solicitó que sea intra mural mientras la defensa de Castañeda Cadena, pidió que sea domiciliaria.

Este hombre de 44 años es un reconocido comerciante de Dosquebradas.

