Petro y Clara López coincidieron en Ibagué

En un acto político convocado por la Alianza Social Indígena y el movimiento Progresistas en el Tolima coincidieron en la plazoleta Darío Echandía, los aspirantes presidenciales Gustavo Petro y Clara López.

Allí, cada uno defendió la postura frente a la posibilidad de una consulta interpartidista cuyo plazo venció en la tarde de este lunes.

López explicó que dicha consulta interpartidista con Petro y Caicedo no logró el consenso esperado y no alcanzó la resonancia suficiente para agrupar a las fuerzas que respaldan el proceso de paz y por lo tanto las directivas del movimiento que la avalaron notificaron a las autoridades electorales que no participarán en dicha consulta.

Por su parte, ex alcalde de Bogotá, aseguró que se mantiene en la posición que la consulta es el mejor mecanismo para lograr un mandato ciudadano que garantice una serie de transformaciones que permitan garantizar la implementación de los acuerdos de paz en el país.

Petro vaticinó que en la víspera de la primera vuelta presidencial habrá una gran alianza de fuerzas que creen que la paz es el mejor camino para el país.

