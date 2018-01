Taxistas protestarán por asesinato de un compañero

Como Oscar Omar Rodríguez Vargas, de 49 años, fue identificado el taxista que fue asesinado en el barrio Loma de Bolívar, la víctima presentaba dos impactos de arma.

El gremio de la mancha amarilla en la ciudad, se reunió en las últimas horas con el Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para exponer la situación, los riesgos y los puntos críticos de la ciudad

.Alfonso Gonzáles, presidente del sindicato único de taxistas aseguró "estaremos de manera pacífica desarrollarán una protesta, en señal del rechazo por la muerte de su compañero, es lo mínimo que podemos hacer como sindicato, como gremio, para una personas que fue asesinada por la delincuencia".

"Nosotros nos sentimos inseguros, no tenemos garantías que al terminar una carrera no nos van a atracar, nosotros no sabemos a quienes estamos transportando, hemos debido oponernos a realizar carreras a diferentes puntos críticos de la ciudad". Señaló el presidente sindical

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho, una cámara interna del taxi ayudaría a dar pistas sobre lo sucedido.

Comentarios