Denuncian que más de 9.000 aprendices no podrán acceder al Sena en Bogotá

La Representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, advirtió que más de 9.000 jóvenes en Bogotá que aspiran a formarse en el SENA no lo podrán hacer en el 2018 porque la entidad no firmó el convenio de ampliación de cobertura que tenía con las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano como lo ha hecho en años anteriores.

La congresista liberal, señaló que estos convenios permiten que muchos estudiantes se formen a través del SENA en otras instituciones prestando su infraestructura y su capital humano.

“Es preocupante porque alguna de las razones son que no hay dinero, que ya se cumplió la meta, pero aquí no podemos seguir engañando a los estudiantes, no podemos seguir acabando las ilusiones a los bachilleres, porque por ejemplo, para el programa Ser Pilo Paga si se garantizaron los recursos y permitieron que por ejemplo una universidad privada aumentara un semestre a $24 millones, con esos $24 millones de un semestre se pueden formar 20 aprendices del SENA a través de estos convenio” afirmó la Representante.

Según la legisladora Liberal para este año los convenios que hizo el Sena con las Instituciones de formación para el trabajo atenderán a 1.300 aprendices lo que significa un 89% menos que el año anterior donde se formaron 10.200.

Por su parte, Miguel Ángel Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –ASENOF- señaló que por la falta de este convenio perderán empleo las personas que laboran para estas instituciones, en su mayoría docentes.

“Vamos a tener que sufrir el recorte de ampliación de cobertura perjudicando a las instituciones, primero el personal se ve recortado, en Bogotá que son más de 2000 personas quedarán desempleadas y adicionalmente los estudiantes que cubrimos” afirmó Sandoval.

La Representante Olga Lucía Velásquez le pidió al director del SENA tomar medidas frente a este convenio para que 12.000 aspirantes que quieren acceder a estos programas tengan la posibilidad de formarse.

