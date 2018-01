2018 sería otro año de pérdidas para el sector textil en Antioquia

Aunque el 2018 arranca con ferias importantes como Colombiatex, desde la Cámara de la Confección y Afines no ven mucha expectativa de negocio porque advierten que el problema de la industria está en los bajos aranceles que hay actualmente para la importación de telas.

Por ejemplo los empresarios explican que el 2017 lo cerraron con pérdidas cercanas al 40%; Fabricato, en el segundo trimestre del año anterior ya arrastraba pérdidas por 21 mil millones de pesos

“La alternativa para evitar pérdidas está en manos del gobierno porque se requiere implementar medidas arancelarias; llegan telas de Asia con precios irrisorios”, aseguró Enrique Gómez vicepresidente de la Cámara de la Confección en Antioquia.

En cuanto a los empleos la cifra tampoco es muy alentadora pues el 2017 cerró con más 450 mil empleos perdidos.

“Estamos preocupados por esta feria porque por ejemplo Colombiamoda tenía una expectativa de negocio por 300 millones de dólares y se llegaron a unos 100 millones de dólares; mientras el Gobierno no tome medidas no habrá avances”, añadió el dirigente gremial.

Inclusive, según Gómez, de no tomarse medidas urgentes la industria textil colombiana podría desaparecer en unos dos años.

“Si no sucede nada al interior del Gobierno no pasará nada al interior de la industria, es difícil porque el gobierno no escucha; seguimos en caída y el sector en dos años podría fácilmente desaparecer”, dijo el vicepresidente.

Comentarios