Ciclorruta no cumple POT asegura diputado; alcaldía dice que sí

La ciclorruta que plantea un corredor exclusivo para los usuarios de la bicicleta, entre el parque de los Niños y la Universidad Industrial de Santander, UIS, no cumple con lo dispuesto con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT de segunda generación advirtió el diputado a la Asamblea de Santander, Édgar Suárez.

El ex concejal de Bucaramanga aseguró que el trazado de la ciclorruta, por la calle 32, no atiende el POT que había dispuesto este tipo de corredores por una vía aledaña.

El trazado no cumple los perfiles viales; el tramo que se construye por la calle 32 no es apto para una ciclorruta precisó el diputado. Suárez expresó con ironía que así no se construye la “Barcelona de Suramérica”, al referirse al estribillo que repite el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez.

Caracol Radio consultó al secretario de Planeación de Bucaramanga, Juan Manuel Gómez. Defendió el proyecto del bicicorredor y argumentó que el trazado sí cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

“El diputado está errado. Desde un principio, definimos la viabilidad del trazado”, explicó. La construcción de la ciclorruta se encuentra suspendida porque no hubo información previa, sobre las redes de las empresas de servicios públicos como la de telecomunicaciones informó Fanny Arias, secretaria de Infraestructura de Bucaramanga.

El plazo para terminar el bicicorredor terminará el 31 de marzo.

Comentarios