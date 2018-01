Todas las rutas del sistema Metrolínea trabajarán a "todo vapor"

Las Direcciones de Operaciones y Planeación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea informaron que la operación del SITM vuelve a su normalidad desde hoy lunes 22 de enero. Estos serán los ajustes que entrarán en vigencia para regularizar el servicio:

· Las rutas T1 y T3 saldrán desde la estación Temprana de Piedecuesta cumpliendo sus recorridos habituales.

· La ruta T2 o ruta soporte, entra a atender la demanda de la troncal así: en horario pico de lunes a viernes de 6:25 a.m., a 8:25 a.m., cubrirá todas las estaciones de Lagos a Quebrada Seca, en sentido sur – norte. En horario valle su operación será de 8:35 a.m., a 5:20 p.m., de Lagos a Quebrada Seca en ambos sentidos. En horario pico de la tarde de: 5:30 p.m., a 7:30 p.m., esta ruta T2 cubrirá todas las paradas desde la Quebrada Seca a Lagos, sentido norte – sur.

· La ruta P1 volverá a su recorrido normal del barrio La Cumbre a Cañaveral, y de Cañaveral al centro de Bucaramanga, para facilitar el traslado de los usuarios de las estaciones Molinos y Hormigueros a este mismo sector de la capital santandereana. En sentido norte – sur, la ruta P1 entrará a la estación Provenza Occidental, pasará por la plaza satélite y se dirigirá al barrio La Cumbre. Esta ruta no funcionará los domingos y festivos.

· La ruta P2 mantendrá su recorrido original hasta el barrio La Cumbre.

· La ruta P6 ya no atenderá el sector de Bucarica. Tras una concertación con los concesionarios, se convino que lo hará únicamente la ruta P3 con una frecuencia de cinco minutos en horario pico, y de ocho minutos en horario valle. Esta misma ruta volverá a su trazado original para atender el sector del colegio Las Bethlemitas en el barrio Comuneros de Bucaramanga, tomando la calle 11 para entrar a Parque Estación UIS.

· La ruta P10 mantiene su recorrido de oriente a occidente bajando por el semáforo de la calle 105 del barrio El Rocío hacia la Terminal de Transportes y la Ciudadela Real de Minas.

· La ruta APD6 alimentadora en Piedecuesta, continuará por la autopista como funciona en la actualidad.

· La ruta APD7 alimentadora en Piedecuesta, operará hasta las 11:00 p.m., mejorando su frecuencia.

