Parados en pupitres y en plena acera, le tocó a la Coalición Colombia hablar en Itagüí, Antioquia

Cuando terminaban su recorrido por Antioquia y su último encuentro con la ciudadanía en Itagüí, Sur del Valle de Aburrá, los integrantes de la Coalición Colombia, no pudieron hablarle al número de personas que estaban en la plaza pública, por decisión de la Administración Municipal.

Tanto el candidato presidencial, Sergio Fajardo y los senadores Claudia López y Jorge Robledo, criticaron a la Alcaldía de Itagüí por la falta de hospitalidad.

“En primer lugar como antioqueño, yo tengo que pedirle disculpas a mis compañeros de Coalición Colombia, porque este es el único lugar de donde hemos estado donde nos han obligado hacer una manifestación de esta naturaleza, a mí me da pena, porque nosotros en Antioquia no somos así, lo que nos acaba de hacer la Alcaldía de Itagüi no tiene nombre”, expresó molesto el candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama.

Otro que criticó la actuación del alcalde León Mario Bedoya, de no permitir que el Polo Democrático y el Partido Verde hicieran su proselitismo político, fue el senador Jorge Robledo.

“Yo he estado en miles de manifestaciones, he tenido que hacer miles de cosas, pero les prometo que nunca había tenido que hacer una manifestación con una calle llena de carros, con la mitad de la gente a un lado y la otra mitad en el otro. Aquí si se inmortalizó el alcalde de Itagüí, un señor León malo, al señor alcalde se le ocurre hacer una desatención de estas”, indicó airado el senador del Polo Democrático Alternativo.

Gracias a la ayuda de una comerciante que les suministro energía, los tres voceros de la Coalición Colombia, pudieron dirigirse a la ciudadanía.

Por su parte, la Alcaldía de Itagüí, se defendió y aseguró a Caracol Radio que no es que no se les haya permitido a ellos hacer su acto político, sino que, no se le permitirá a ninguna campaña política.

Aseguran que: “la Ley 995 de 2005 en el artículo 38 y según la Ley de Garantías prohíbe que se presten los parques o espacios públicos para proselitismo político. Por lo tanto la Administración Municipal saco un decreto en el mes de noviembre con el cual se prohibió en los parques del municipio cualquier tipo de actividad proselitista, dado que Itagüí por su tamaño los parques se mantienen muy limitados y con esa Ley 995 en cabeza del alcalde León Mario Bedoya, se tiene esta regulación de este decreto”.

