"Queremos tener la oportunidad y garantías para unas elecciones limpias, pero ya me están empezando a entrar dudas” César Gaviria Trujillo

El ex presidente César Gaviria Trujillo, cuestionó en Manizales algunas acciones del gobierno nacional en época de contienda electoral como la que vive el país actualmente y aseguró que lo más preocupante es que creen que el ejercicio del poder es repartirse la burocracia y que el Colombia lleva así dos gobiernos de cuatro años.

Indicó que no le gustan algunas acciones que empezó a ver desde el gobierno y que ocurrieron en las elecciones de hace cuatro años para influir en el resultado electoral, para cambiar funcionarios en vigencia de la Ley de Garantías y para dar órdenes desde la capital de por quién hay que votar.

“Eso no lo vamos a permitir, no nos van a ganar atropellándonos, eso no lo van a lograr y que el Presidente y su equipo lo sepan”, expresó Gaviria Trujillo.

Indicó que hace cuatro años con contribuciones desmedidas y casi increíbles de presupuesto aseguraron la victoria en las elecciones parlamentarias pero advirtió que este año eso no va a pasar.

El dirigente liberal indicó que esa situación ya se la ha dicho al jefe de Estado. “Nosotros queremos tener la oportunidad y garantías para unas elecciones limpias, y parecía que lo iban a ser, pero ya me están empezando a entrar dudas”.

Cuestionó que en los últimos días hayan retirado de sus cargos a los directores del SENA en algunas sedes del país por lo que aseveró que esa entidad la están convirtiendo en un botín burocrático.

“Están escogiendo a los directores del SENA como en un directorio político. Eso no está bien y lo vamos a denunciar cuantas veces sea necesario”.

Comentarios