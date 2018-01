Asesores del Space apoyan el plan de emergencia en los edificios en riesgo en Cartagena

Yolanda Wong Baldiris, secretaria de Interior de Cartagena confirmó que los asesores de la alcaldía de Medellín que realizaron todo el proceso de desalojo del edificio Space acompañan el plan final que será presentado por la alcaldía de Cartagena antes de la audiencia del martes con la juez que lleva el caso.

“Junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde la mesa central pedimos apoyo a todos los asesores del Space que fueron los que lideraron la operación del Space y junto a ellos estamos construyendo un plan de acción lo menos lesivo para los afectados, pero de verdad no vamos a descansar hasta que no tengamos la absoluta certeza que personas que están dentro de los edificios de los Quiroz no corran ningún tipo de peligro.”

Mientras se define el plan final, se trabaja en la sensibilización con los vecinos e inquilinos de los 16 edificios declarados por la Fiscalía en riesgo.

“Mantenemos los PNU en los 16 puntos, tenemos refuerzo de equipo psicosocial, quienes realizan actividades de sensibilización con los afectados teniendo en cuenta que es una situación extraordinaria en sus vidas.”

Agregó además, “De igual manera tenemos casi listo el protocolo de ayudas que será de acuerdo a cada situación. En el caso específico de quienes deban evacuar de manera inmediata ya tenemos ese protocolo.”

El plan final será presentado ante la juez que adelanta el caso si la decisión final es reactivar la evacuación de total de los 108 apartamentos que están habitados en los edificios.

“Estaremos atento a la decisión que tomará la juez en la audiencia, igualmente acatamos la decisión que dice que no debemos realizar evacuaciones hasta que ella no tome una decisión final como una medida preventiva y en aras de eso lo que hoy mantenemos son los PNU, recorrido de policía nacional para garantizar la seguridad y un plan específico de movilidad para cada sector.”

También la alcaldía de Cartagena ha recibido asesoría de expertos en evacuaciones de otras partes del país.

Comentarios