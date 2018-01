Firman convenios solidarios en Magangué Bolívar por $210 millones

Con la proyección de construir un nuevo puente que conecte a los corregimientos de Madrid, El Retiro y Guaso con Magangué y a través de gestión del riesgo en cooperación con el Fondo de Adaptación invertir en el jarillón sur que proteja a las poblaciones en mención, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, se desplazó hasta la zona para constatar los trabajos que se estarían ejecutando luego de estudios y análisis y posteriormente llegó hasta la plaza principal de Madrid con el anuncio de buenas nuevas.

El mandatario regional acompañado del alcalde de Magangué, Pedro Alí, reiteraron la importancia de las obras, toda vez, que beneficiarían a más de 50 mil personas que en esa zona conviven con el riesgo inminente de inundación cuando no hay protección.

“En nuestro gobierno hemos priorizado una acción puntual de inversión de recursos económicos en zonas alejadas de cabeceras municipales. Por eso no es casualidad que hoy estemos aquí en Madrid. La verdadera inversión debe ser encaminada en poblaciones y veredas de difícil acceso. Eso no quiere decir que las municipalidades no sean importantes, si no, que el reto de la administración es apuntalar a entregar resultados en comunidades más vulnerables”, manifestó Turbay Paz, ante los habitantes de Madrid y El Retiro.

La construcción en pavimento rígido de 400 metros lineales de la calle principal de Madrid y la elaboración de andenes y bordillos en El Retiro, significan alternativas de progreso para estas comunidades que vislumbran un mejor futuro de la mano de los gobiernos departamental del “Bolívar Sí Avanza” y la Alcaldía de Magangué.

Con la nueva carretera campesinos y pobladores de la región tendrán la chance de mejorar su productividad, al mismo tiempo que se reduce el tiempo entre corregimientos y el municipio de Magangué.

Comentarios