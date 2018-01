Ambientalistas de Santander advierten que delimitación del Almorzadero podría caerse

Así lo informó a Caracol Radio Rodríguez Salah, a raíz de la reciente delimitación de siete paramos del país entre ellos el Almorzadero que se extiende por Santander y Norte de Santander. El anuncio lo realizó el presidente Juan Manuel Santos en Base Militar Loma Seca, del Batallón de Alta Montaña Número 7, ubicado en el municipio de Codazzi (Cesar).

Según Rodríguez Salah, es un referente importante la caída de la delimitación del Páramo de Santurbán por decisión de la corte constitucional, debido a que se habrían vulnerado los derechos de las comunidades aledañas al escenario natural de participar en la decisión. “Estas delimitaciones se podrían caer si como sucedió con El páramo de Santurbán se vulneró el derecho a la participación ambiental de las comunidades, no me extrañaría que así fuera” sostuvo.

Hasta el momento han sido delimitados 30 de los 37 páramos del territorio colombiano. Los nuevos ecosistemas son: Los páramos de Doña Juana –Chimayoy (que comprende áreas del Cauca, Nariño y Putumayo); Juanaca/Puracé/Coconucos y Sotará (en el Cauca y Huila), Nevado del Huila–Moras, Perijá (Cesar), Almorzadero (Santander y Norte de Santander) y Citará (Antioquia, Chocó y Risaralda).

El páramo del Almorzadero es el más grande de los 7 delimitados con cerca de 160 mil hectáreas de extensión, abarcando tres municipios del Norte de Santander y 14 de Santander. Además de poseer enorme riqueza de fauna y flora.

“Para que todos los páramos estén delimitados y por consecuencia ahí no se podrá hacer –y eso es lo que significa delimitarlos– no se podrá hacer minería, no podrá dedicarse esos páramos a la agricultura, lo único que podrán hacer quienes allí habitan es hacer proteger los páramos para siempre, perpetuidad”, Informó el presidente de la república Juan Manuel Santos

