Nuevas comunidades indígenas venezolanas llegan a Colombia

Provenientes del norte y sur de Venezuela, adultos, jóvenes y niños están saliendo de su país cruzando los pasos ilegales en busca de un mejor futuro en territorio colombiano.

Se trata de los “Inga” una población indígena venezolana que comenzó a abandonar sus resguardos y a recorrer largas horas de viaje con destino a Cúcuta “Están llegando mucho y están ahorita con esa inquietud que van a poner a estudiar a sus hijos acá porque la vaina en Venezuela está bastante grave…” Expresó, Maria Satiaca, una de las líderes de esta comunidad indígena en Cúcuta.

La representante de esta población étnica en Colombia, señalo que la falta de un cabildo en la zona de frontera ha impedido una asistencia humanitaria digna a sus compañeros en medio de las necesidades que enfrentan “aquí no podemos ayudarle mucho nosotros porque la verdad no tenemos presupuesto, no tenemos, un lugar para darle posada a nuestros hermanos venezolanos, todos los días están llegando, unos se van para Bogotá otros se van para Putumayo y otros se quedan aquí buscando sobrevivir…”

Esta población, reside hoy en diversos sectores de la ciudad, muchos de ellos en condiciones precarias se ubican en las calles de Cúcuta y escenarios deportivos para resguardarse en la noche y en el día engrosan la lista de mendicidad para poder subsistir en una tierra lejana a la suya.

Otros por el contrario, se dedican a la fabricación de artesanías y a la venta de estos artículos para generar ingresos económicos que les permita garantizar el alojamiento y alimentación.

Comentarios