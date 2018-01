Concejo de Cartagena aprobó la creación del Fondo Social de la Contraloría y cargo de profesional

En los dos días de sesiones extraordinarias, el Concejo Distrital de Cartagena estudió las objeciones en derecho presentadas por el Alcalde Mayor de Cartagena, Sergio Londoño, a los Proyectos de Acuerdo 073 y 079, y ratificó la aprobación de los mismos.

En el Proyecto de Acuerdo 073, el Concejo aprobó la creación del cargo Profesional Universitario en la Contraloría Distrital. Las objeciones presentadas no fueron aceptadas y Fredy Quintero, contralor Distrital (e), aclaró que el cargo no es creado por capricho del Concejo, pues la corporación acata un fallo de tutela. “La Contraloría tiene la capacidad financiera para sumir el cargo. Por esto no aceptamos las objeciones presentadas por el Alcalde de Cartagena. Aplaudo que el Concejo no acepte las objeciones dadas”. afirmó el Contralor Distrital.

Por su parte, la concejala Duvinia Torres le solicitó al Contralor un estudio del marco fiscal del cargo a mediano plazo, y que el documento haga parte del Proyecto de Acuerdo.

En el Proyecto de Acuerdo 079, donde el Concejo aprobó la creación del Fondo Social de la Contraloría. Las objeciones presentadas por el Alcalde Distrital fueron acogidas, y el Contralor Distrital presentó en plenaria el documento con las correcciones necesarias para que los cabildantes ratificaran la aprobación de fondo.

El Contralor (e) manifestó es importante que la entidad pueda garantizar el bienestar de sus funcionarios. “El presupuesto de la Contraloría distrital es el único en Colombia que no cuenta con un fondo de bienestar, algo tan importante para los empleados y sus familia. Por esto agradezco al Concejo porque esto se materializó en un acuerdo. Concluyó Quintero.

Comentarios