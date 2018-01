Más de 500 familias podrían resultar afectas por construcción de edificios ilegales en Cartagena

Como muy grave, calificó el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa, la construcción de edificios con presuntas licencias falsas en la ciudad de Cartagena.

En diálogo con Caracol Radio reveló que en la capital de Bolívar se construyeron 54 proyectos habitacionales con licencias adulteradas y se vendieron 504 apartamentos de forma ilegal.

Explicó que el primer paso consistió en revisar en el registro de las propiedades horizontales, luego se verificaron los documentos y se comprobó que de 1.800 edificios un total de 54 se edificaron de forma irregular.

De acuerdo con el Superintendente las licencias fueron falsificadas porque no cumplen con las normas de construcción, van utilizar los materiales que no son, no cuentas con asesor y parqueaderos, y de ahí que el riesgo es muy alto.´

Añadió que las sociedades implicadas son de la familia Quiroz entre los que se encuentran: Quiroz Ruiz Dagoberto, Rivera Quiroz Jonnathan, Quiroz Ruiz Emis, Quiroz Ruiz Eusebio, Camargo Rodríguez Reinaldo, Rodríguez Cárdenas Luis Alfredo, Óscar Gustavo Patrón Guzmán, en representación de la firma Promotora de Obras Arquitectonicas S.A.S Y Abeloy Javier Berrio Berrio, en representación de la firma Caribeam Construction S.A.S.

Caracol Radio pudo establecer que la Superintendencia inició en firme una investigación en contra de 17 funcionarios de curadurías, notarias y oficinas de registro por una presunta complicidad en el registro de los apartamentos.

Reveló que la investigación se extenderá a Santa Marta, Barranquilla y luego en el resto del país.

