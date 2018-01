Universidad de Cartagena habría subcontratado estudio de edificios declarados en riesgo

El reconocido ingeniero estructuralista Jorge Rocha refuto los estudios realizados por la Universidad de Cartagena sobre el posible desplome de 16 edificios construidos por los hermanos Quiroz y a los cuales se les ordenó el desalojo.

“Que la gente que se presentó hacer los estudios allá, cuyo personal ya están registrado, no pertenece a la Universidad sino de un subcontratista que utilizó las Universidad de Cartagena dado que de pronto la Universidad de Cartagena no cuenta con los equipos, los equipos que utilizó el subcontratista son equipos de mala calidad no se sabe si estaban calibrados, el esclerómetro no lo supieron manejar, entonces hay edificaciones donde ni siquiera hicieron nada, ninguna intervención simplemente opinaron de que había que reforzarlo porque o si no se caía. No se justifica que un solo piso en un piso ocho piso nueve de un edificio de nueve pisos sea el que te diga a ti que todo el edificio hay que demolerlo porque las resistencias son bajas, eso no tiene sentido hay mucha información de un edificio metida en el otro, eso está registrado en el informe que entregaron.”

El especialista denunció que la institución subcontrato el estudio y que no era idónea para determinar si la estructura de las edificaciones se pueden venir abajo.

“De entrada los propietarios del edificio Brisas de la Castellana, ese edificio no se va a caer por la resistencia de las columnas o los concretos, es una completa irresponsabilidad haber lanzado esa expresión y poner a correr bases a la gente que las van a retirar de los edificios por una irresponsabilidad de esa índole, el edificio está en buenas condiciones, el edificio no tiene ningún problema, si nosotros evacuamos a las personas del edificio tendrán que evacuar a los vecinos que se encuentran adosados a la izquierda y a la derecha en la parte trasera y la parte lateral, cerrar la calle para evitar la circulación de vehículos y transeúntes porque según el estudio de la Universidad de Cartagena el edificio de va implotar y se va a caer, cosa que es totalmente falsa. Habría que tumbar todos los hitos históricos aquí que no cumplen con ninguna norma de esas porque fueron construidos hace 400 años como el edificio de Las Tres Carabelas, Banco Bogotá aquí en el Centro, Banco de la Caja Agraria, Banco Popular, ninguno de esos edificios tiene ninguna normatividad del sismo resistencia entonces habría que tumbarlos según la Universidad de Cartagena.”

Por su parte Arnoldo Berrocal, jefe del Departamento de Estructuras de la Universidad de Cartagena aseguró que el estudio fue realizado por profesionales competentes en el tema.

“Nosotros hemos dicho que los edificios son vulnerables y por lo tanto hay riesgo, ese riesgo nosotros no lo podemos determinar de hoy o mañana pero si hay un riesgo.”

Jorge Rocha es recordado por haber denunciado la inestabilidad de la cima del Cerro de la Popa y del mercado de Bazurto en Cartagena.

