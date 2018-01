Un cierre definitivo y 80 procesos más a sitios que no cumplen con el POT

Un taller de mecánica en plena zona residencial, que no solamente generaba ruido y molestias entre los vecinos sino que además no podía estar allí porque el Plan de Ordenamiento Territorial no contemplaba ese uso del suelo para la zona, se convirtió en el primer cierre definitivo de un establecimiento por este motivo.

Tras más de dos años en proceso, la oficina de control y vigilancia realizó el cierre como el que se pretende para más de 80 establecimientos más que están en proceso por la misma causa.

Así mismo, según lo confirmó Adriana Vallejo, secretaria de Gobierno, más de 100 sitios en todos los sectores de Pereira que no cumplen con procesos de insonorización obligatorios para funcionar como establecimientos nocturnos.

La funcionaria explicó que los procesos son muy largos porque los propietarios de esos lugares le ponen 'trabas' a la norma y dilatan el cumplimiento de la misma, "muchas veces abren los sitios sabiendo que no cumplen con el Plan de Ordenamiento Territorial, pero igual se instalan porque esperan dilatar los procesos lo suficiente como para alcanzar a sacar ganancias", indicó.

Escuche...

Comentarios