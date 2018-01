Colombia exportará hipopótamos

Ante el aumento de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio, cifra que se estima ya alcanza los 80 ejemplares de mamíferos y la dificultad para controlar la población; la Corporación Autónoma Cornare junto a la Anla y el ministerio de relaciones exteriores, desarrolla convenios con cuatro zoológicos y parques interesados en exportar uno de estos animales.

Carlos Mario Zuluaga, director del Cornare, explicó que durante los meses de enero y febrero, llegarán a Colombia funcionarios de estos parques que estarían en África, Centroamérica y Norteamérica, para detallar el procedimiento de envío de los hipopótamos y buscar acuerdos para el mismo. Aunque manifestó que hay un convenio de discreción, por lo que no se puede especificar cuales serían las instituciones interesadas.

Explicó que este es un proceso muy complejo, porque la sola anestesia para la captura de un animal de estos cuesta hasta 10 millones de pesos, se necesitan los permisos de las autoridades e incluso debe ser aprobado por la Dirección Antonarcóticos.

Posteriormente se debe evaluar cómo se va a enviar a un mamífero peligroso con un peso que alcanza las dos toneladas.

Aunque el hipopótamo común es considerado en peligro de extinción, en Colombia no hay un control sobre el aumento población, a causa de que estos animales están en un hábitat sin riesgos, debido a que no sufren de desabastecimiento de alimentos y no hay un depredador en el Magdalena Medio para ellos.

En caso de no controlar el número de animales, podrían causar daños ambientales irreparables en la fauna y la flora local y serían cada vez más peligrosos para los asentamientos humanos, debido a que se tienen reportes de avistamientos en la rivera del Magdalena en Antioquia, Caldas, Boyacá y Santander.

Los hipopótamos llegaron a Colombia en los primeros años de la década de 1980, cuando el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria traficó a una pareja de ejemplares desde el África. Durante este tiempo su población, se estima, aumentó en 4 mil por ciento.

De darse la exportación, sería la primera vez que un país no africano, de donde son oriundos, envía un hipopótamo al exterior.

