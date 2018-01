Propietarios de edificios con orden de evacuar en Cartagena aseguran que las estructuras están bien

Ángela Barón vendió su casa en Bogotá en 2015 para mudarse a Cartagena, la tierra de su esposo. Compró de contado, por 115 millones de pesos, el apartamento 502 del edificio Portal de Los Caracoles I, uno de los dieciséis edificios construidos de manera irregular por los hermanos Quiroz, y cuya evacuación fue ordenada por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Ángela dice no entender por qué le orden salir de su casa. Según ella, su edificio no tiene grietas ni vibra, no está en mal estado, y se pregunta qué va a pasar con el apartamento en el que invirtió los ahorros de su vida.

“Nosotros descubrimos el tema porque yo iba a vender el apartamento, y cuando hice las diligencias para el impuesto predial, y descubrimos que no teníamos licencia de construcción, que era falsa”, explica Barón.

“El edificio no tiene rajas, grietas, todo está perfecto. En ningún momento las columnas están crujiendo, no es cierto que cuando pasan carros pesados el edificio se mueva. Seríamos irresponsables si esa fuera la situación y quisiéramos seguir viviendo”, sostiene la mujer.

Barón afirma que no va a salir de su vivienda, y mucho menos ir a un albergue. “Necesitamos soluciones, no que nos emproblemen más. No queremos ir a albergue, queremos que nos respeten nuestra inversión. No queremos plata, queremos una reubicación decente, o que se tomen las medidas que el Distrito no tomó hace tres años cuando no se dieron que estaban construyendo”, puntualiza.

Ángela, y otros propietarios, están reunidos a las afueras del complejo judicial de Cartagena, esperando solución a sus problemáticas.

