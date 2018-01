Camacol Antioquia pide con urgencia la elección de curadores en Medellín

La existencia de solo dos curadores “representa un impacto negativo en temas de seguridad, desarrollo social y económico.

La Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol Antioquia- convocó con carácter de urgencia a los jueces y autoridades competentes para definir prontamente las condiciones que permitan elegir los curadores 2 y 3 de la ciudad de Medellín.

El gremio alertó porque en la actualidad ejercen solo dos de los cuatro funcionarios encargados de estudiar, tramitar y expedir las licencias de construcción en la ciudad, lo cual representa un impacto negativo en temas de seguridad, desarrollo social y económico.

“Las Curadurías son muy importantes para garantizar la construcción de proyectos de vivienda y de otras edificaciones bajo estándares de formalidad y legalidad. Sin la revisión oportuna y completa por parte de estos funcionarios, se pone en riesgo la seguridad de la población, la ejecución de los proyectos en los tiempos acordados, la generación de empleo y la inversión por parte del sector privado en la ciudad de Medellín. Las Curadurías, además licencian las edificaciones públicas y la demora se traduce en mayores costos de construcción y en retrasos en el cumplimiento de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de la ciudad. Igual, el perjuicio es enorme para la comunidad, debido a que en las Curadurías se deben adelantar los trámites de legalización y reconocimiento de mejoras, pero muchas personas interesadas en construir, ante la inoperancia de las Curadurías en Medellín, optan por hacerlo informalmente e ilegalmente, sin los permisos y revisiones respectivas, generando un enorme riesgo sismo resistente, entre otros” comentó Eduardo Loaiza Posada, Gerente de Camacol Antioquia.

De acuerdo al Artículo 49, Decreto 2150 de 1995, los municipios que tengan una población superior a los 100 mil habitantes, o cuya dinámica urbanística lo amerite, pueden tener Curadurías Urbanas. Medellín solo tiene dos Curadurías en funcionamiento de las cuatro autorizadas para atender la dinámica de cerca de 2,4 millones de habitantes.

“Se estima que el 79% de los proyectos en estado de preventa en Medellín ya alcanzaron punto de equilibrio (del 70%) y pudiendo iniciar obra, generar empleo y dinamizar la economía y la industria de la región, no lo pueden hacer debido a que no tienen el permiso de construcción que emiten las Curadurías, trámite que actualmente en Medellín tarda mínimo 8 meses, cuando el mismo proceso en otras Curadurías de municipios del Valle de Aburrá y otras ciudades del país se demora entre 45 días y máximo 4 meses”, explicó la agremiación de la industria constructora en la ciudad.

Añadió que “las Curadurías son como una especie de notarios que dan fe pública de que lo que someten a su consideración cumple con la normatividad mediante sus estudios y análisis, dan la certeza de que los proyectos de construcción cuenten con las normas arquitectónicas, urbanísticas y estructurales necesarias para iniciar obras, garantizando que la edificación sea segura y que no represente un riesgo para la integridad física de la población. No contar con las Curadurías suficientes aleja la inversión, fomenta la construcción ilegal e informal en Medellín e incrementa el riesgo de fallas en las edificaciones que no cumplen con la normatividad necesaria”.

Alertó también porque “desde el año 2010, se ha presentado una reducción del 54% en las iniciaciones de proyectos en Medellín, cifra que en el 2017 también presentó una reducción del 33%. Esto, en alguna medida, es el resultado de la falta de curadores, lo cual repercute significativamente en la inversión privada en la ciudad y en la generación de empleo que ha tenido una reducción del 8% en los puestos de trabajo directos creados por el sector constructor en Antioquia”.

