Candidato del partido Farc a la Cámara por Antioquia denuncia falta de seguridad

El desmovilizado de las Farc Wilman de Jesús Cartagena Durango, candidato a la Cámara por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, denunció que los militantes y aspirantes políticos carecen de seguridad y lo ocurrido con un doble homicidio de sus excompañeros en Peque es resultado de la incapacidad del estado para cumplir con el compromiso asumido en los procesos de paz.

El señor Cartagena Durango consideró que en estas condiciones se observa una carencia de garantías de seguridad para asumir el ejercicio político en la región de Urabá y en el occidente antioqueño, donde ocurrió el ataque criminal.

El candidato a llegar a la Cámara de Representantes no alcanzó a llegar al municipio de Peque y por ello se salvó de morir en un atentado en el que murieron dos desmovilizados que coordinaban una reunión política de su campaña.-

Reveló que no cuenta con esquema de seguridad y anda solo, pues aunque ha expuesto su caso en conocimiento de la Agencia Nacional de Reconciliación, no ha sido posible que le asignen un esquema de protección y en esas circunstancias “le toca anda” solo”.

Además rechazó las declaraciones de la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, según las cuales este aspirante al congreso y sus compañeros estaban advertidos sobre el peligro que corrían si iban al municipio de Peque pues la comunidad no los aceptaban.

Sobre ese particular, el señor Cartagena Delgado relató: “Eso es lo que da ironía, como si los que hubieran asesinado a los muchachos hubiera sido la comunidad, como permitiendo este hecho que enluta a las familias de excombatientes. En ningún momento los muchachos con lo que estuve en permanente comunicación me informaron de esas supuestas advertencias de la Policía. Es más, estaban tratado de reunirse con el alcalde y no había sido posible que los atendiera. Luego entran a la reunión y a las 7:00 de la noche se comunican conmigo para decirme que ya terminaron la reunión y están preparando el regreso… me parece desafortunada e inapropiadas las declaraciones de la señora secretaria… creo que es otra de las farsas que se vienen gestando desde la Gobernación, como ocurrió hace 15 días con el ataque en la comunidad de paz de San José de Apartadó, y no sé cuál es realmente la disposición que tiene la Gobernación frente al tema de la paz”.

Cartagena indicó que es consciente de los riesgos que deben asumir después de la dejación de las armas y que era algo que se venía, pero les preocupa el silencio del Gobierno Nacional frente a lo que viene ocurriendo, más sin embargo indicó que están dispuestos a proseguir adelante con el compromiso asumido con la sociedad colombiana y la comunidad internacional en la construcción de la reconciliación nacional y no son cosas que los van amedrentar y sacar del camino pues le siguen apuntando a la paz.

