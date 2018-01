No hay insulina para los pacientes con diabetes crónica afiliados a Comparta EPS en Tunja

Dejar de usar insulina puede llegar a ser mortal para los pacientes que presentan diabetes tipo uno o dos, según sus condiciones particulares. A la fecha, varias de estas personas que presentan esta enfermedad, y que son usuarios de la EPS comparta en Tunja, están realmente preocupados porque se acabó el suministro de insulina en la farmacia dispuesta por comparta para los diabéticos.

Don Edgar Gómez, tiene 77 años, vende lotería en las calles, y hoy no cuenta con la sustancia médica que diaria obligatoriamente tiene que inyectarse: “dejarnos sin este medicamento es prácticamente un atentado para nosotros los diabéticos, porque es de necesidad vital. Al acercarme a la farmacia del edificio San Sebastián, al norte de Tunja, lugar donde está dispuesta la farmacia para solicitar la insulina, me pidieron mi número de contacto y me dijeron que me llamaban cuanto ya hubiera insulina, que simplemente no había y que era incierto en qué momento estaría otra vez surtido este medicamento. Nos fuimos sin nuestra medicina decenas de diabéticos que hacíamos la fila para reclamar al misma sustancia”.

Caracol Radio buscó respuestas en la EPS, pero fue imposible. Sin embargo, la primera autoridad de salud del municipio, aseguró que es una situación grave que pone en riesgo la vida de este tipo de pacientes. Por eso, buscan soluciones urgentes. El secretario de Protección Social de Tunja, Óscar Jiménez, señaló en Caracol Radio que “en estos casos, las EPS siempre tienen que tener listo un plan B. Si no hay disposición del medicamento en la farmacia autorizada para el suministro, pues debe haber otra de emergencia, de tal manera que ninguno de los pacientes vea interrumpido su tratamiento. Y es de especial cuidado que eso no se permita sobre todo en los pacientes de alto costo y riesgo. Estableceremos todos los contactos necesarios, para que en el menor tiempo posible, los pacientes reciban su respectiva dosis de insulina”.

Varios pacientes aseguran que para no afectar su salud han tenido que incurrir en otros gastos adicionales, que los inestabiliza económicamente.

