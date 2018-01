"Algunos gerentes de EPS están actuando como criminales": personero de Santa Marta

La Personería de Santa Marta denunció que algunos gerentes de EPS actúan como criminales al cuestionar la atención que estas entidades brindan a los usuarios.

De acuerdo con el personero distrital Chadán Rosado Taylor en diálogo con Caracol Radio, el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para afirmar que en el Distrito, distintas EPS han actuado de forma "criminal" contra sus usuarios negándole la atención básica.

"Hay gerentes de EPS que actúan como criminales, esos actores armados de las bandas criminales están en pañales, son unos bebés, que finalmente no hacen un solo oficio o correo electrónico tendiente a salvarle la vida a una persona. Yo no puedo decir cosas distintas de lo que sé, me consta y de la que tengo el acervo probatorio", resaltó Rosado Taylor.

El máximo directivo del organismo anunció que iniciará lo más pronto posible con las investigaciones contra las entidades que niegan la atención a sus usuarios.

