No hay quien haga mantenimiento o atienda emergencias del alumbrado

Y es que según lo confirmó la propia gerente de la Empresa de Energía de Pereira, Julieth Porras, que es la encargada de suministrar el servicio de alumbrado público de la ciudad, no hay planes de expansión de redes o cambio de las mismas por tecnología LED, porque esos se deben hacer a largo plazo y actualmente lo que se está haciendo (desde 2014 que se le quitó la operación del servicio a Enelar) es contratar por temporadas la operación y el mantenimiento del alumbrado público de Pereira.

Algunas de las cosas que más solicitan los ciudadanos de sectores vulnerables de Pereira para mejorar la seguridad y cambiar su percepción de inseguridad de la ciudad es justamente que se instalen nuevos postes con luminarias para ahuyentar a los ladrones, sin embargo esta no es una decisión que se esté tomando planeadamente, según lo expresó la gerente de Energía de Pereira, "porque no hay regulación y porque no se ha definido si el municipio se encargará definitivamente de esa operación o mantenimiento o lo volverá a concesionar".

Desde el pasado 31 de diciembre, cuando terminó ese contrato de mantenimiento y operación, se está en un proceso licitatorio que podría tardarse 20 días más, por lo que mientras tanto cualquier petición, queja o reclamo, se tiene que hacer ante la Secretaría de Hacienda y no se están haciendo mantenimientos preventivos.

