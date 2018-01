En comité técnico, alcaldía de Cartagena definirá futuro de la ciudad de hierro

Tras la denuncia de un ciudadano en redes sociales, en las que advierte sobre una presunta falla en la atracción "Kamikaze" del river View Park instalado en Cartagena, la alcaldía aseguró que habrá un comité técnico en las próximas horas para determinar qué se hará con el lugar,

Algunos usuarios hicieron registro de la falla, en facebook, se leen comentarios como "la atracción Kamikaze casi se desarma en plena acción y con personas a bordo (…) Al parecer se cayó una pieza de hierro y se abrieron las puertas",

Ante esto, la secretaria del interior Yolanda Wong, manifestó que se hizo un acompañamiento tanto cerrada como abierta al público y que los resultados de lo que se logre apreciar se presentarán en un comité técnico en la mañana del martes para tomar una decisión.

"No descartamos ninguna medida, si hay que cerrar la ciudad de hierro se hace porque lo primero que hay que cuidar es el bienestar de los cartageneros. Quiero dejar en claro que contaban con todos los permisos, pero eso no quiere decir que no podamos investigar si todo se hizo de manera correcta", puntualizó.

