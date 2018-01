Estudiante de medicina de la Icesi ganó premio en México por investigación sobre el uso de catéteres endovasculares

El aporte de la Universidad a la ciencia médica en esta oportunidad desde el Valle ha despertado no solo reconocimiento internacional, sino que colocan a la academia en un sitial de gran importancia.

María Alejandra Londoño de 21 años es estudiante de décimo semestre de medicina en la universidad Icesi.. Esta joven fue premiada con el segundo lugar a mejor presentación oral en el XXX congreso panamericano de cirugía de Trauma, Cuidado Intensivo y Emergencias en ciudad de México.

Su investigación nació como trabajo de grado, pues este es uno de los requisitos para para avalar su carrera. Se basa en presentar un proyecto de investigación que inicia desde séptimo u octavo semestre con la asignatura “metodología de la investigación”, cabe resaltar que el proyecto debe estar publicado en alguna revista para tener validez. Asimismo inicio con el proyecto porque le ha interesado mucho la cirugía y tuvo la oportunidad de ir conociendo expertos como el rural Dr. Ramiro Manzano en cirugía de trauma, con el inicio varios trabajos de investigaciones entre esos este proyecto, su indagación duro aproximadamente un año.

La investigación trata de “los catéteres endovasculares EVBOC que son sondas flexibles y pequeñas, que se introducen a través de la piel hacia la arteria. Entre estos, está el REBOA que es el balón de resucitación endovascular oclusivo de aorta y el catéter de oclusión de arterias iliacas. Estos balones se inflan con el fin de controlar el sangrado proveniente de la circulación pélvica. La placentación anormal es una patología que comúnmente genera hemorragia postparto y consiste en que la placenta se adhiere a la pared del útero y según la gravedad puede comprometer músculo u órganos adyacentes.” Explicó Londoño”

La investigación que ya termino, fue enviada al Journal of the american college of surgeons que es la publicación científica del Colegio Americano de Cirujanos en donde los artículos son revisados por pares sobre todos los aspectos de la cirugía.

“Realmente es una experiencia increíble desde el inicio, poder aprender a investigar, lograr estar en un grupo importante como lo es el grupo de la clínica con la línea de investigación de trauma y emergencias, trabajar con el Dr. Carlos Ordoñez que es el líder del equipo y competir con más de 10 países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Ecuador y poder compartir ideas con ellos para mejorar nuestra liga de traumas del pacifico” agrego la estudiante.

