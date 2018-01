Más de 2.900 pacientes sin salud, por deudas de Comparta EPS en Boyacá

Turmequé tiene alrededor de 5.500 habitantes. De estos, cerca de 2.900 están afiliados a la EPS Comparta, y en lo corrido del año nuevo, no han podido tener una atención en salud completa. El hospital del municipio, no presta el servicio para estos usuarios, muchos con enfermedades como diabetes, enfermedades coronarias, pacientes con diálisis y cáncer, debido a que la EPS no ha pagado.

“Mis padres, personas de la tercera edad, han tenido que pasar un verdadero viacrucis: no hay servicios necesarios para ellos. Necesitábamos una remisión y un servicio de ambulancia, pero el hospital del municipio no lo tiene”, señaló una de las usuarias de la EPS Comparta.

Una paciente campesina consultada por Caracol Radio, aseguró que “yo estoy necesitando desde el año pasado una serie de exámenes que me formularon, y hasta ahora no los he podido realizar porque argumentan que la EPS Comparta es deudora en el hospital. Tuve que, aparte de pagar mi servicio de salud mensual, pagar un médico particular para tratar de avanzar en mi tratamiento, y los gastos son enormes”.

El representante de los usuarios Germán Herrera aseguró que “la Ese Hospital del Municipio asegura que las deudas que tiene la EPS le adeuda más de 150 millones de pesos, y bajo esos parámetros la gerente Adriana Jimena Galindo determinó no prestar el servicio a esos afiliados hasta que compra pague. Le pedimos a la EPS para que por lo menos haga acuerdos de pago para no afectar a los usuarios”.

Agregó que “el servicio de urgencias que dicen que es el único habilitado, no se presta de forma adecuada. Tiene que llegar el paciente casi muriéndose para que sea atendido, está muy restringida la atención”.

El personero del municipio Germán González, quien ya elevó las quejas tanto a secretaría de salud como a la Supersalud, espera que haya un consenso pronto: “esperamos que entiendan que las dificultades administrativas entre IPS y EPS no tienen que afectar los derechos de salud de los usuarios, porque esto lo que hace es ir contra la vida de la gente”.

Por su parte el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertúz, aseguró que revisarán minuciosamente la denuncia, ya que la gerencia del hospital de Turmequé, aún no ha realizado el reporte del cierre de los servicios en la localidad, y por lo tanto, la suspensión de la atención no tiene autorización desde la junta directiva.

“Comparta es el principal asegurador de Turmequé. Cuando este no cumple con sus compromisos a un hospital tan pequeño como el de Turmequé, no va a haber insumos, medicamentos, no va a haber cómo pagar salarios, que es justamente el panorama que tiene en este momento el hospital. Pero primero está la gente, y por eso, nos ponemos en frente del asunto, y si detectamos una mala atención a los usuarios, procederemos a tomar las medidas respectivas”, explicó Pertúz.

Hay que decir que la EPS Comparta, tiene un problema departamental y nacional enorme en cuanto al flujo de recursos, y por eso está bajo una medida especial de vigilancia de la superintendencia nacional de salud.

Caracol Radio aún espera la respuesta que tenga sobre el caso la EPS Comparta, mientras que la personería espera una solución concreta por parte de las autoridades de salud.

