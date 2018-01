Pandilleros asesinan de 11 puñaladas a un perro en Cartagena

Hay consternación en el barrio Chapacuá de Cartagena, después de los lamentables hechos en los que un grupo de jóvenes, con número por definir, le propinaron 11 puñaladas a un perrito que servía de guía de la comunidad. Así mismo, después de asesinar al can, la emprendieron a cuchilladas contra las llantas de algunos vehículos.

Jorge Flórez, de la JAC del barrio Chapacuá, aseguró que en la comunidad "estamos indignados, le estamos haciendo un llamado a nuestra urbanización, a la gente misma de aquí, para organizarnos y pedir correctivos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir"

"Se trata de pandillas, tenemos la desventaja que las cámaras están fuera de servicio, de lo contrario ya podríamos haber identificado a estos desadaptados. Estas cámaras no sirven hace 8 meses, el distrito puso las cámaras, pero no hemos trabajado para solucionar y ponerlas en funcionamiento", dijo.

Según advirtió el líder comunitario, la culpa no es de las autoridades, pues a su juicio la responsabilidad recae en la misma comunidad por no denunciar estos hechos. "En muchos casos los vecinos saben quiénes son y no denuncian, eso complica todo", dijo Jorge Romero.

