“Gerlein ha sido el consejero de muchos políticos en la Costa”: senador Name

Diversos sectores políticos de la Costa han reaccionado a la decisión del senador Roberto Gerlein de declinar a un nuevo periodo en el Congreso de la República, al parecer por recomendaciones médicas debido a su estado de salud.

El primero en hacerlo fue el senador José David Name, quien calificó a Gerlein como “un gran congresista” del que espera poder seguir viéndolo liderar su grupo político en el Atlántico. Aseguró que siempre ha visto a su colega como un gran líder conocedor de la política nacional.

“Es una pena que la salud haya sido el motivo por el cual don Roberto no siga participando en Política. Siempre he escuchado sus consejos, sus intervenciones. Ha sido un gran amigo desde el inicio de mi campaña”, recordó Name.

El legislador por el partido de la U, aseguró que Gerlein es un referente en el Caribe colombiano y “la conciencia política referente” al que muchos gobernantes consultaban y agregó que espera “que Dios le siga brindando salud para recibir sus consejos en temas que él domina”.

El senador barranquillero, Roberto Gerlein, mantiene una curul en el Senado desde 1978 y desde entonces se ha reelegido de manera ininterrumpida.

A su turno, el senador por el partido Centro Democrático, Jaime Amín, quien comparte una silla en la Comisión Primera con Gerlein, destacó la trayectoria de éste en la política en la capital del Atlántico y a nivel nacional.

“Espero que se recupere pronto de sus quebrantos de salud”, indicó el congresista.

Roberto Gerlein: 49 años en el Congreso

El barranquillero Roberto Gerlein Echeverría de 79 años, llegó a la Cámara de Representantes en 1968 y al Senado de la República de Colombia en 1974, aspirando al senado y desde entonces, ha sido reelegido en diez ocasiones (1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), obteniendo más de 100 mil votos en el 2010, siendo ésta la cuarta más alta del Partido Conservador.

Gerlein, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana (1961) y especializado en derecho laboral (1963), comenzó su trayectoria en el sector público en su natal Barranquilla desde 1959 cuando se desempeñó como secretario Privado de la alcaldía de Barranquilla, posteriormente fue Juez Civil en 1962 y 1963 y pasó al Concejo Municipal entre 1964 y 1972.

Antes de llegar al Congreso de la República, Roberto Gerlein fue secretario de Hacienda del Atlántico durante los años 1966 y 1967. Al año siguiente, representando al departamento, se postuló a la Cámara de representantes y fue reelegido en 1970 y 1972. En 1973 finalmente fue designado Embajador de la Asamblea General de Naciones Unidas, cargo en el que estuvo sólo ese año, ya que después se presentó para el cargo de senador.

Comentarios