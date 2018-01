Incertidumbre por fusión de colegios en Cúcuta

La administración municipal en los próximos días debe definir si adelanta la fusión del Colegio Nacional de Comercio con el Inem, el cual ha sido rechazado por parte de la comunidad educativa de ambos planteles por considerar que terminara afectándolos.

El representante del magisterio Hugo Cárdenas, aseguro que esperan que durante la próxima semana se reactiven las mesas de concertación entre padres de familia, magisterio y la administración del municipio para lograr un consenso, aunque aseguro que debe analizarse muy bien esta posibilidad para aprovechar las instalaciones del Inem, el cual ha tenido una reducción considerable de alumnos matriculados en los últimos años.

“Consideramos que no se debe hacer de facto esta fusiones, porque afecta mucho las comunidades la alcaldía de Cúcuta nos escuchó y convoco unas mesas de trabajo, si la comunidad no participa pienso que es un error, porque se está dando una oportunidad de decir porque están de acuerdo y porque no están de acuerdo”, agrego el representante del sindicato Hugo Cárdenas.

Por su parte los padres de Nacional de Comercio mantienen su posición negativa frente a esta iniciativa, la administración del municipio anuncio una inversión aproximada de tres mil millones de pesos para recuperación de la infraestructura del Inem.

