Comunidades vecinas al cerro de La Popa: entre el miedo y la incertidumbre

Las comunidades vecinas al Cerro de La Popa en Cartagena se debaten entre el miedo y la incertidumbre. No saben qué va a pasar con ellos, y temen que se desate una tragedia, por lo que piden que los trabajos para subsanar la falla estructural que presenta la piedra que corona la cima del cerro, el llamado “Salto del cabrón”, no se dilaten más.

La semana que pasó, la Universidad de Cartagena reveló los estudios sobre la falla estructural y el dictamen indica que los trabajos tienen un costo de doce mil millones de pesos. Por el riesgo que existe, las autoridades cancelaron un concierto del Festival de Música Clásica que se haría en la cima del Cerro. Y ya se determinó que durante las tradicionales Fiestas de la Candelaria, en febrero, no habrá actos religiosos ni procesiones en el convento.

El sector “El cielito” del barrio Las Delicias queda justo debajo de la piedra. Antonio Machacón, líder comunal, afirma que hace varios meses que ninguna autoridad les dice qué va a pasar con ellos, y advierte que sus vecinos, como él, tienen miedo.

“Más allá de lo que han dicho por los medios, no sabemos más. Estamos asustados, con las lluvias inesperadas y la erosión que ha tenido este sector, nos preocupa que nos pase algo similar a lo que sucedió en Mocoa. Nosotros vemos la piedra ahí parada, pero no sabemos cuándo se pueda presentar un desastre. Estamos a expensas de que nos pase algo. Tenemos miedo, aquí tenemos muchos niños, y personas de la tercera edad”, sostiene. Machacón aduce que cada vez que llueve hay deslizamientos de tierra y rocas, y que la calle principal del sector, una cuesta empinada, quedó intransitable para los vehículos por la tierra.

Al otro costado del cerro, en el barrio Lo Amador, ubicado en las faldas de La Popa, el presidente de la junta de acción comunal, Jeiler Medrano, afirma que su comunidad vive intranquila porque el peligro es constante. “No han puesto en marcha el plan de acción que va a permitir contener este peligro, la preocupación incrementa con la llegada de las Fiestas, con la gran cantidad de personas que van a querer subir al convento”, sostiene Medrano.

En la parte alta, y justo en el costado contrario del convento, se levanta la invasión “La bendición de Dios”. 150 casas habitadas por 800 personas que encontraron en la cima del cerro, entre los árboles, la única opción de vivienda.

“Nadie nos ha dicho nada, nadie nos da instrucciones ni nos dice qué va a pasar. No ha llegado ninguna entidad distrital a advertirnos y nosotros estamos en la incertidumbre, porque no sabemos nada. Creemos que la falla directamente no nos afecta pero igual nos da miedo, estamos esperando que nos digan qué hacer”, señala Charles Destouk, líder de la invasión.

La situación es crítica para los vendedores que tradicionalmente han estado en la parte superior de La Popa, justo en la entrada del convento, que se edificó sobre la piedra del Salto del cabrón. Según el presidente de los comerciantes y artesanos, Gilberto Julio, quien hace 22 años tiene su kiosko en el cerro, han tenido pérdidas inimaginales.

“Nosotros no gozamos la temporada de turismo, y mientras no hagan los trabajos, no va a volver el turismo como antes. Hemos perdido hasta el 85% de las ganancias. Entre más se demoren para hacer los trabajos de reparación, más demoran en subir vehículos grandes, hace más de diez meses no llegan grandes grupos. Tenemos que prestarle a los pagadiarios, porque duramos hasta seis meses sin ganar un peso”, afirma.

El informe técnico de la Universidad de Cartagena dice que para salvar el cerro de su colapso, se deben invertir doce mil millones de pesos. Sin embargo, el Distrito solo tiene disponible dos mil millones para esta labor. Los 10 mil millones restantes se gestionarán ante entidades como el Fondo Adaptación y Ministerio de Ambiente.

