Habitantes de Achí, Bolívar, se quejan por problemas de atención en hospital

Habitantes de Achí, en el sur de Bolívar, piden acciones a las autoridades ante los problemas de atención en el hospital local. Afirman que para ser atendidos, los pacientes deben desplazarse en moto hasta Guaranda, en el departamento de Sucre.

“El hospital de Achí tiene mala atención, no hay medicamentos, no hay ni para una jeringa, no hay especialistas, y hay que movilizarse en moto hasta Guaranda, en el departamento de Sucre, para poder ser atendido”, afirmó Obeth Munive Giraldo, líder cívico del municipio.

El viaje en motocicleta hasta Guaranda, Sucre, representa diez mil pesos más para los pacientes que deben viajar con urgencia para ser atendidos. Según Munive Giraldo, las autoridades se han comprometido a mejorar los servicios pero los habitantes se han quedado esperando.

“El secretario de salud departamental, Luis Bienvenido Padilla, es oriundo de Achí y fue dos veces alcalde, y ni siquiera ha dicho nada sobre el hospital de su pueblo, como sí lo ha hecho con otros municipios”, sostiene Munive.

El líder cívico además denunció que las contrataciones del Hospital no se hacen públicas. “El hospital jamás publica en el SECOP los contratos y no entendemos las razones por las cuales no lo hacen”, concluyó.

