Robaron $52 millones de un carro transportador de valores en centro comercial de Santa Marta

En un dos por tres, delincuentes aprovecharon que los trabajadores de una empresa transportadora de valores en Santa Marta, dejaron el vehículo con el recaudo en el parqueadero del centro comercial Buenavista, en el oriente de esta capital, y se llevaron una tula en la que eran guardados 52 millones de pesos.

El robo que es revisado por las autoridades de Policía y que en voz del Comandante de esa institución en esta ciudad, coronel Gustavo Berdugo Garavito, parece “sospechoso”, se registró minutos después que los empleados de la empresa Vatco Group, dejaron el automotor en el parqueadero solo y son seguro, para continuar con el recaudo en los almacenes a los cuales le prestan ese servicio en el centro comercial; y cuando regresaron la puerta delantera de la camioneta estaba abierta y al revisar se percataron que la tula con el efectivo se había esfumado.

“Se trata de un descuido de los empleados de la empresa transportadora de valores porque los delincuentes no violentaron las puertas del vehículo, no intimidaron a nadie; de manera que no fue un robo como tal, sino un descuido”, precisó el coronel Gustavo Berdugo Garavito, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Agregó el alto oficial que los encargados de la seguridad de ese vehículo no solicitaron acompañamiento de la institución armada como es usual; y no pusieron en práctica los protocolos de seguridad propios en ese tipo de casos cuando se trata de altas cantidades de dinero.

