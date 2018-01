Saqueos se extienden a fincas del Táchira

El hambre por la falta de comida que enfrentan los venezolanos tiene a los habitantes del vecino país acudiendo a acciones vandálicas para calmar esta necesidad fisiológica.

Las fincas en varios municipios del Estado Táchira, comenzaron a ser invadidas y saqueadas por los habitantes de este estado fronterizo “la situación en la panamericana es muy tensa, sin duda alguna es preocupante lo que se está viviendo en varios estados venezolanos, la gente se está metiendo a las fincas a matar ganados a robar los equipos de ordeños…” manifestó, Ramiro Cáceres, propietario de predios en esta zona venezolana.

El ambiente es tenso en medio de la falta de autoridad por detener los desmanes provocados por el desabastecimiento de alimentos y la carestía que enfrentan a diario los venezolanos “están robando las cosechas, se están llevando el cacao, los cambures, parecen como si fueran pirañas…” señalo el representante del sector agricultor quien señalo que las condiciones económicas y sociales de su país desbordaron los límites de la violencia.

“Estamos viviendo lo que nadie quería ver pero en verdad que es duro la situación, no vemos salida alguna, situaciones como esta no habíamos tenido hay una superinflación, la gente no está comiendo…” concluyó.

El temor y la zozobra se apoderan de los pocos representantes de los sectores productivos que subsisten en el vecino país que hoy enfrentan millonarias pérdidas económicas producto de los hechos desatados.

Comentarios