Enfrentamiento entre Gobernador de Bolívar y Coldeportes por recursos para Juegos Nacionales

Sigue el enfrentamiento entre la directora de Coldeportes y el Gobernador de Bolívar por los recursos que el gobierno nacional había prometido para la realización de los Juegos Nacionales del 2019.

Y es que ante el recorte de recursos al deporte, todo indica que no habrá inversión del gobierno nacional en las justas de Cartagena y Bolívar, por lo que el mandatario bolivarense, Dumek Turbay, amenazó con renunciar a la sede si no se garantizan recursos del orden nacional.

La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, le pidió a través de los medios de comunicación a Turbay que Bolívar y Cartagena asumieran toda la inversión de las obras en los escenarios, y que el gobierno nacional aportará en 2019 porque este año, todos los recursos se fueron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

“Este año tenían que empezar el tema de las obras. Lo que yo creo y manifiesto es que el día 18 de enero, con el señor Dumek Turbay, un hombre trabajador y que luchó por ser sede, pueda hacerse cargo del dinero de las obras, y nosotros podremos decir que toda la plata de la nación se destinará para la organización de este”, aseveró Roldán.

Turbay, visiblemente molesto, afirmó que la directora de Coldeportes “no era seria” y que dejaría de hablar con ella para entenderse directamente con el presidente Juan Manuel Santos.

“No puede ser serio que me diga que como yo amo el deporte, yo haga las obras solo. Eso no es serio. Tengo absolutamente claro que está es una posición de ella, que no es una posición del presidente. Los juegos nacionales del 2019 se harán en Bolívar con Clara o sin Clara, y yo me dirigiré a hablar con el dueño de la chequera, que es el presidente Santos”, expresó Turbay.

El próximo jueves 18 de enero en Cartagena, se llevará a cabo la reunión del Comité Organizador de Juegos Nacionales 2019, donde las autoridades tomarán una decisión referente al tema.

