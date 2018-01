Cartagena disfrutó de la trilogía italiana de Mozart y la ópera

El público asistente al Cartagena XII Festival Internacional de Música, en el Teatro Adolfo Mejía, pudo disfrutar de un recital de arias de ópera de la trilogía italiana de Mozart: Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. El elenco combinó el talento de cantantes italianos (Elena Belfiore, Sara Rossini y Gabriele Nani) y algunas de las mejores voces jóvenes de nuestro país (Julieth Lozano, Pablo Martínez y Juan David González), junto al estadounidense Christopher Herbert, acompañados por la Kölner Akademie, bajo la dirección de Michael Alexander Willens.

El concierto fue precedido por la conferencia: Introducción a la trilogía italiana de Mozart, a cargo del musicólogo, pianista y compositor italiano Giovanni Bietti.

Según José Daniel Ramírez Combariza, periodista cultural, “la magia presente en Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y Così fan tutte radica en la naturaleza de sus personajes y en las situaciones en que se ven involucrados. Estas obras fueron creadas para ser representadas en teatros de la aristocracia y el éxito que obtuvieron en sus estrenos se puede describir como moderado. Una vez la ópera comenzó a ser propiedad de todos, el público pudo identificarse con los personajes propuestos por el poeta y libretista italiano Lorenzo Da Ponte y los asistentes a los auditorios admiraron la caracterización que Mozart hizo de ellos a través de una música que supera todo tipo de barreras”.

La ópera Las bodas de Fígaro se escuchó por primera vez en Viena en 1786. En ella encontramos momentos innovadores que aparecen desde la obertura. Los protagonistas de Las bodas de Fígaro provienen de clases sociales diferentes. El conde Almaviva ya no ama a Rossina su esposa. Coquetea con las empleadas de la corte y al iniciar la obra su interés está en Susana, prometida de Fígaro. La condesa debe renunciar a su orgullo para recurrir a su dama de compañía como ayuda para recuperar el amor de su esposo. Esta noche los artistas interpretaron la Overture y Non so più cosa son, cosa faccio.

Por su parte, Don Giovanni se estrenó en Praga en 1787. El personaje central es un hombre que ha logrado conquistar en varios países más de 2.000 mujeres de características y edades diversas. En las diferentes páginas de la ópera, Mozart describe la sensualidad, la capacidad de seducción y el poder del personaje central. Es importante destacar en esta obra la manera como Mozart, sin perder la unidad dramática, trata las voces como preciosos instrumentos de orquesta, creando momentos musicales refinados con bellas texturas armónicas. Críticos y amantes de la música han descrito el Don Giovanni de Mozart como un gran concierto para voces y orquesta. La selección hecha para hoy incluyó: Deh vieni alla finestra; Là ci darem la mano; Eh via, buffone; Ah taci, ingiusto core y Ah, dov´ è il perfido?

Este concierto se realizó en homenaje a la Fundación Neumológica Colombiana y contó con el apoyo de la Embajada de Italia en Colombia.

