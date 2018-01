En Boyacá rebajan al 100% los impuestos para los propietarios que formalicen sus predios rurales

Una de las causas de la informalidad de la tierra, especialmente de los predios rurales, se debe a que la gente no tiene plata para formalizarlos.

A esa conclusión llegó la administración departamental y representantes de gremios agropecuarios, que se unieron para buscar soluciones más efectivas al fenómeno, de cara a la legalización o formalización de predios.

Y es que según expertos de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la estructura de la tenencia de la tierra en este departamento no es de minifundios, sino de microfundios y de los 550.000 predios rurales que hay en Boyacá el 70% tienen algún carácter de informalidad.

La razón: muchos propietarios llegan hasta el titulo o a la escritura de su propiedad, pero, no los registran como está estipulado, es decir, los predios no quedan legalizados ante los entes que regulan la tenencia de la tierra en el país.

Esos registros, obligan a los propietarios a realizar una cantidad de pagos de impuestos y documentación que muchas veces no está al alcance del bolsillo de los dueños de la tierra, y por eso, se han negado a formalizarla.

Pero, tener predios informales cierra puertas de desarrollo y comercialización de forma automática. Por ejemplo si los titulares o propietarios no están registrados, no pueden hipotecarlos con miras a la inversión, no pueden acceder a créditos en el sector financiero con cooperativas o bancos, ni pueden acceder a diversos beneficios que se otorgan desde la nación.

Pensando en esto, en Boyacá se creó una estrategia para la formalización, que consiste en la rebaja de impuestos a los propietarios que inicien los trámites de legalización de predios rurales, donde se van a exonerar completamente del pago del registro de la propiedad.

En Colombia, sólo tres departamentos acordaron esa exención de impuestos de trámites para la formalización de tierras, dentro de estos, Boyacá.

A parte de los beneficios que trae legalizar la tierra, los propietarios se van a poder ahorrar, dependiendo del área y características del predio, montos que superan los dos millones de pesos en todo el proceso de formalización.

Así las cosas, “los propietarios que estén incursos en el Programa de Formalización Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementado en la Ley 1561 de 2012 y que deban registrarse en las oficinas de instrumentos públicos, ya están exentos del pago”, explicó en Caracol Radio el secretario de fomento agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño.

La decisión obedece a lo contemplado en el artículo 169, parágrafo 1 Ordenanza 030 del 29 de diciembre de 2017, que especifica: “otorgar la exención en el pago del 100% del impuesto de registro, para los títulos, sentencias judiciales, contratos y escrituras públicas que provengan de la formalización a la propiedad rural en el Departamento de Boyacá en ejecución”.

“De esta manera, se facilita la formalización de los predios con esta exoneración del registro que beneficia, en gran medida, a todos los campesinos y demás comunidad, interesada en adelantar este procedimiento”, concluyó Londoño, quien además invitó a los propietarios para que se iniciaen su proceso de legalización en las oficinas de instrumentos públicos.

