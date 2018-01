Bolsas plásticas y tizas figuran entre los útiles inútiles de las listas escolares

Desde la próxima semana la mayoría de los colegios de la capital antioqueña recibirán en sus aulas de clase a todos los estudiantes que empiezan el año académico.

Los colegios en la lista de útiles para este año fueron muy aterrizados en cuanto a los materiales que solicitaron para la temporada escolar.

Sin embargo, hubo casos en que las instituciones pidieron bolsas plásticas, cintas de colores y hasta caja de tizas.

Pese a la regulación establecida por el Ministerio de Educación, algunas instituciones no dejan de pedir en sus listas, materiales que por ley deben entregar los colegios para el funcionamiento y una prestación de servicio como se los exige.

“Lo más raro que pidieron son unas bolsas plásticas que no entiendo qué relación tiene para un niño de una guardería escolar, de igual manera unos metros de cintas, qué todavía no entiendo. Los precios están estables, no tengo una queja al respecto, no ha habido un alza exagerada”, así lo expresó Alfonso Ramírez, padre de familia.

Los padres de familia encuentran en el centro la posibilidad de acceder a comprar los materiales de las listas escolares de una forma amigable al bolsillo y varios locales del centro, papelerías entregan muy buenos precios, sobre todo cuando se compra al por mayor.

“Este año los colegios están pidiendo en las listas de útiles, los materiales muy básicos. Los cuadernos se manejan entre $2.000 y $7.000, los económicos. Las marcas manejan varias gamas, que tiene un costo por encima de los $10.000. Las listas normalmente no bajan de $100.000, entonces el presupuesto puede subir hasta los $200.000”, así lo detalló Daniela Restrepo, vendedora del sector.

Desde el ministerio de educación se hace la recomendación y la aclaración donde los padres de familia no están obligados a:

- Adquirir para los uniformes de sus hijos prendas exclusivas o de marcas definidas.

- Adquirir útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento.

- Adquirir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares.

- Entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el establecimiento.

Del mismo modo los colegios no podrán

- Cambiar los textos antes de transcurridos 3 años de su adopción. Estas renovaciones sólo se podrán hacer por razones pedagógicas, de actualización de conocimientos e informaciones y modificaciones del currículo.

- El Gobierno Escolar podrá hacer acuerdos frente a las listas, siempre que no incumplan la legislación vigente.

- Está prohibido al colegio vender uniformes y textos, excepto los que no puedan conseguirse en el mercado.

Los padres de familia que tengan alguna inquietud al respecto, pueden escribir al correo: utilesinutiles@mineducacion.gov.codescribiendo la queja y el colegio que está haciendo la solicitud.

