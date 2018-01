Excombatientes de las Farc no podrían votar en las elecciones de marzo

Con gran preocupación los miembros del Partido Fuerza Revolucionaria común - Farc, observan que no hay avances por parte de las Registraduría Nacional en la expedición de cédulas a los exmiembros de este grupo guerrillero y por ello no podrían votar en las elecciones regionales de marzo.

“Tenemos mucha preocupación al respecto, tuvimos una reunión con el registrador justamente solicitando que se actualicen sus bases de datos y que no existan trabas no sólo para nuestro personal, sino muchas personas sobre todo en los territorios que no habían votado antes, que no habían tramitado sus documentos y esperamos que se actualicen para que se pueda hacer el ejercicio ciudadano de votar”, reveló en Caracol Radio, la candidata al Senado y vocera del Partido Fuerza Revolucionaria del común Farc, Victoria Sandino Palmera.

Advierte que son múltiples los trámites que han tenido que hacer los exmilitantes de las Farc, desde que se firmó el acuerdo de paz, por las trabas y problemas que tienen a la hora de hacer cualquier proceso de documentación, entre otros.

La candidata al Senado estará por una correría por Antioquia, donde estará en Medellín y la subregión de Urabá, plasmando sus políticas, especialmente, la defensa por la mujer.

Advierte que se tienen muchos problemas de seguridad en los territorios para hacer los recorridos, pesé a la protección de la UNP.

