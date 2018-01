Administración alista toma de decisiones alrededor de los albergues

La próxima semana será definitiva para la puesta en marcha de hogares de paso u albergues para los venezolanos en Cúcuta, ciudad fronteriza con el Estado Táchira, Venezuela.

Las autoridades informaron que ante la masiva salida de ciudadanos provenientes del vecino país, algunos de ellos llegando en condiciones paupérrimas, el gobierno local busca intentar brindar ayuda humanitaria a personas que han tomado las calles, parques, canchas como su hábitat.

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Cesar Rojas dijo que “yo he invitado a la canciller y al gobierno para que me acompañen en esto, esperamos de ellos una respuesta pero la situación no da espera es dramático y el problema social crece”.

“Nuestra principal limitante es los recursos y el gobierno desde ya debe tener una contingencia porque conociendo lo que pasa en Venezuela todo esto va a repercutir en la vida de nuestra ciudad” puntualizó el mandatario.

Dijo el mandatario que “internamente estoy coordinando acciones con mi equipo, pero la próxima semana tomare la decisión solo o con el gobierno, esto está claro porque no podemos seguir permitiendo este drama”.

