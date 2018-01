Que le den cadena perpetua: el desgarrador relato de la madre de la bebé cuyo padre intentó asesinar

Por el hecho de haber nacido mujer, una bebé de tan sólo tres meses de edad casi muere a manos de su propio padre, Javier Paipa Reyes, quien la raptó de su lugar de custodia cuando su progenitora se dedicaba a laborar, y posteriormente la abandonó en un potrero a unos 10 minutos del casco urbano de Tunja, tapada con costales mientras caía una fuerte helada en ese sector.

Ana Belén León, madre de la niña, recordó lo sucedido en Caracol Radio: “cuando él supo que yo iba a tener una niña, me maltrataba psicológica, verbal y físicamente. El día que él raptó a mi bebé, yo había salido a entregar la leche como de costumbre se hace. La niña se quedó mientras tanto con uno de sus hermanitos, y cuando regresé, el niño estaba gritando. Angustiado me dijo que Javier le había obligado a entregar la bebé y que si no lo hacía o que si gritaba, lo mataba”.

Tras su experiencia, la mujer también pidió que para este tipo de delitos contra la vida de los niños en Colombia haya condenas ejemplares como precedente para los maltratadores y asesinos de niños, incluso con cadena perpetua.

“Es que nunca nos imaginamos que las agresiones que nos hacen a nosotras como mujeres, se las hacen también a nuestros hijos. Los maltratadores de niños tienen que parar y pagar por sus malos comportamientos, porque los niños, son inocentes. En mi caso espero que haya justicia, y si hay alguno similar, que también actúe la ley. Lo que este hombre le hizo a mi bebé es despiadado, y esto incluso, hasta debería merecer pena de muerte”, señaló Ana Belén.

Pero además, invitó a las mujeres violentadas y a quienes conocen de casos de violencia contra los niños, a que confíen en la justicia, y denuncien para salvar vidas.

“Que sean valientes. Que no se sientan solas, porque de alguna forma, la justicia tiene que llegar. Y hay justicia y leyes, y también personas aplicando justicia que le colaboran, le ayudan y protegen a las mujeres y a los niños. Hay que dejar el miedo atrás, porque, a veces por el miedo, no denunciamos, a veces nuestros agresores y victimarios nos minimizan tanto que terminamos acostumbrándonos y aceptando las agresiones. Pero hay que denunciarlos, para evitar todas las cosas que por la agresividad de una persona, por los celos, o por el machismo, pueden pasar”, explicó la madre de la bebé, quien se encuentra en buen estado de salud.

Paipa Reyes, quien ya había intentado quemar vivas a su pareja y a su hija, fue imputado por el delito de Feminicidio Agravado en grado de Tentativa en concurso heterogéneo con violencia Intrafamiliar agravado y como homogéneo con la misma conducta, y recluido en la cárcel de mediana seguridad de Cómbita. Pese a las evidencias, no aceptó cargos.

De acuerdo con la ruta de atención a la mujer, antes del intento de feminicidio, (y luego de que su compañero sentimental intentara quemarla junto con su bebé), Ana Belén estaba cobijada con medida de protección, la cual consistía en el desalojo del victimario del lugar de residencia, pero con ocasión de los últimos hechos la medida de protección que se le dio a la mujer y a sus hijos se considera que es el aseguramiento del victimario en centro de reclusión, porque justamente incumplió la anterior.

En este sentido, la Fiscalía retiró las demás solicitudes “porque el peligro cesó con la detención del agresor”.

Tras el hecho que estremeció al país, el ICBF articuló la ruta de atención de casos de violencia intrafamiliar con la Comisaría de Familia correspondiente, y actualmente realiza acompañamiento psicosocial a la madre de la bebé.

