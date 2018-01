El gobernador debe reactivar los diálogos con los indígenas: Defensora del Pueblo

La defensora del pueblo de Risaralda confirmó que la situación de salud y educación de las comunidades indígenas es muy precaria y advirtió a las autoridades que hay que sentarse a dialogar de nuevo con los diferentes cabildos que siguen reclamando atención estatal.

Recordemos que el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar había advertido que no retomaría diálogos luego de la minga indígena en la que ellos retuvieron unas armas de uso privativo de la Policía y que no han devuelto.

Vuelve a estar sobre la mesa el tema luego de que en las últimas horas se confirmó la muerte de un bebé de dos meses y un adulto de 45, originarios de la comunidad Embera Chamí.

Cifuentes advirtió que la salud y la educación siguen siendo temas críticos, "allí hay que aumentar presencia preventiva de las autoridades porque es crítica la situación de salubridad y salud pública, lo mismo que hacer algo con respecto a la logística educativa pues aún estudian en el piso de tierra y en condiciones poco sanitarias", indicó.

El gobernador reiteró que mientras no entreguen las armas no habrá diálogos con los líderes indígenas y aseguró que eso no significa que se hayan frenado las atenciones a esta comunidad.

"Por su puesto que sabemos que ellos tienen más necesidades que cualquier población del departamento y se les brinda apoyo y se les asignan recursos del PAE y de salud", indicó.

