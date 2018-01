En Cartagena, inician pagos a beneficiarios del subsidio Más Familias en Acción

Hasta el 30 de enero los titulares beneficiarios por el subsidio de Más Familias en Acción podrán retirar sus incentivos en los diferentes cajeros electrónicos autorizados. Para ello se estableció un cronograma de pico y cédula durante dos días, para atender a las personas.

Para los titulares no bancarizados y que cobran los incentivos, a través de la modalidad de giros, deberán hacerlo en los puntos habilitados con pico y cédula, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4 p.m. y los días sábados de 09:00 a.m. a 2:00 p.m.

Diana Pereira Jurado, enlace Distrital del Programa Mas Familias en Acción, puntualizó que estos incentivos se realizan son exclusivamente para los niños y niñas del programa. También se estará haciendo un seguimiento a las familias que no estén utilizando el pago para el bienestar de los menores.

“Desde la Alcaldía de Cartagena, en cabeza Sergio Londoño Zurek, estaremos muy atentos a que estos subsidios sean utilizados de manera adecuada para la educación y la salud de los niños del programa. Se hará seguimiento a los casos en donde no se estén utilizando para esto. De igual manera invitamos a todas mamitas y papitos para que denuncien los casos en donde se presente una irregularidad”, dijo Diana Pereira.

