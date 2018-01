Este año comenzaremos cobro coactivo por no pago de valorización en Armenia

$16.050 millones por concepto de valorización se recaudaron durante la vigencia 2017 en el municipio de Armenia

Augusto Gonzales Peralta secretario de Hacienda del municipio de Armenia afirmo que “posiblemente las personas no han hecho el aporte porque no se ha empezado a hacer el cobro coactivo, por esto, este año se empezará a realizar los cobros con apoyo jurídico, a las personas que no han pagado ni un peso por la contribución de valorización”.

El valor que se esperaba recaudar era de $24.400.000, es importante recordar que estos recursos estarán destinados a la inversión para la construcción de diferentes obras propuestas para la ciudad.

El funcionario invitó a los ciudadanos a realizar oportunamente la contribución.

Comentarios