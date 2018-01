Homicidio en el Sur de Córdoba es investigado por autoridades

Un joven que no superaba la mayoría de edad fue asesinado en el municipio de Puerto Libertador hoy en horas de la mañana, se trataría de Ferney Sossa. Según la información suministrada por el Coronel Marcelo Russi, a cargo de la policía en el departamento de Córdoba; el cuerpo aún no ha sido trasladado hasta Medicina Legal en Montería. Extraoficialmente se conoció que el joven había llegado al municipio antes mencionado desde Segovia- Antioquia donde realizaba sus actividades laborales.

Este año ya suman 9 las muertes violentas en Córdoba, enmarcadas en la modalidad de homicidios. Una de las más impactantes la de la joven menor de edad Wendy Ramírez que fue hallada en el municipio de Cereté con signos de tortura y rasgos de abuso sexual.

Comentarios