Secretaria de Hacienda en Cartagena atiende inquietudes de los contribuyentes

La Secretaria de Hacienda, Sibila Carreño Quiroz, se apersonó de la atención al público que diariamente se realiza en las nuevas oficinas de recaudos de impuestos, localizadas en las antiguas Empresas Publicas Municipales.

Junto a la Jefe de la División de Impuesto, Everlides Novoa, atendieron a los usuarios asegurándose de que recibieran la información solicitada y pagaran los impuestos sin contratiempos ni demoras.

La Jefe del fisco distrital invitó a los cartageneros que no se han acogido al descuento por pronto pago que, aprovechen el 20% en predios residenciales y 10% en los no residenciales, el cual aplica hasta el 28 de Febrero, y del 10% de descuento en los residenciales y 5% de descuento en los no residenciales, del 1° al 30 de Marzo de 2018, para que se acerquen a las oficinas de impuesto predial a reclamar su factura de pago, o la descarguen a través del sitio web de la alcaldía www.cartagena.gov.co, y realicen sus pagos en los bancos habilitados para ello como son: Banco Davivienda, Occidente, Colpatria, Popular, GNB Sudameris y Bogotá.

La funcionaria se mostró optimista con las metas de recaudos para este año, ya que los contribuyentes han acudido de manera masiva todos los días, a cumplir con sus obligaciones tributarias.

