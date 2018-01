Avanza programación del Festival Internacional de Música en Cartagena

El Cartagena XII Festival Internacional de Música trae, como es costumbre dentro de su programación, la Serie del Nuevo Mundo: cuatro conciertos que exponen cómo el “estilo clásico” llegó a permear las manifestaciones musicales de nuestro continente, los cuales tendrán lugar en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, a las 7:00 p.m., y se realizarán en el marco de la celebración del Año México- Colombia. La temporada en Colombia inicia con el primero de los conciertos de la serie.



El 9 de enero, Nelson Freire, pianista brasilero, interpretó Sonata para piano nº. 11 en la mayor, K. 331 “Alla turca”, Sonata para piano n.º14 en do sostenido menor, op. 27 “Claro de luna”, Bachianas brasileras n.º 4, Próle do Bébé, Valse elegante, Tango brasilero, Evocación, Navarra. Posteriormente, el trío colombiano Palos y Cuerdas, conformado por los hermanos Daniel, Lucas y Diego Saboya, quienes tocan la guitarra, el tiple y la bandola, respectivamente, continuaron la presentación con las obras Vuelamasquelviento, La ruta natural, Para quien pueda entenderlo, Variaciones, Clarísimo, Bambuco en si menor, Acuarela, Camaleoón.



Dos grupos serán los encargados de deleitar al público el 10 de enero. En primer lugar, Cuarteto Agile, integrado por Elvis Díaz, en el arpa llanera, Antonio Arnedo, con los instrumentos de viento, Massimo Morganti, en el trombón y acordeón, Zahira Noguera, en el cuatro llanero y Mario Criales, en el contrabajo. Luego, el turno será para el Quinteto Alientos de la Ciudad de México, al cual pertenecen: Asako Arai, en la flauta, Carlos Rosas, en el oboe, Fernando Domínguez, en el clarinete, Wendy Holdaway, en el fagot y Cristian Cornejo, en el corno.



El jueves 11 de enero se presentará la cuota femenina, uno de los puntos más altos de esta serie, las colombianas Blanca Uribe y Teresita Gómez, ambas en el piano, interpretarán, en un mismo recital, sonatas, bambucos y pasillos, con una mirada al repertorio clásico desde su perspectiva muy colombiana. Estos tres primeros conciertos son apoyados por Telefónica Movistar.



El cierre de la serie será el sábado 13 de enero. La Orquesta Filarmónica de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, aclamada por la crítica internacional por su calidad, pasión y la propuesta innovadora en la música sinfónica, dirigida por el jamaiquino Andrew Gourlay, estará encargada del repertorio de la noche, el cual iniciará con Pequeña Suite, seguido por Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en do menor, Hob VIIb: 1, en la cual los acompañará el violonchelista italiano Mario Brunelo. El cierre será la Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92. Este concierto es posible gracias al apoyo de Redeban Multicolor y Seguros Bolívar.

