Durante tres meses se hará estudio y seguimiento a los casos por Bacteria

La Secretaría de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Salud, que continúan el manejo de los pacientes que adquirieron la bacteria Ralstonia Picketti en los servicios de hemodiálisis de la clínica Davita, aseguraron que de las nueve personas fallecidas hasta ahora solo una podría estar relacionada con la bacteria, pero serán los análisis del Instituto Nacional de Salud los que arrojen la verdadera causa de la muerte.

En el periodo entre el once de diciembre de 2017 y el diez de enero de 2018 se han reportado nueve muertes de personas con insuficiencia renal atendidas en Davitas, de las cuales seis han sido por causas diferentes a la infección por esta bacteria. Las otras tres personas tienen diagnóstico de la bacteria.

No obstante, dos de las muertes (clasificadas como muertes asociadas) se presentan en personas que, a pesar de tener la bacteria, esta no es la causa, y un caso más en estudio (atribuible), que es posible que haya sido la infección la causa de la muerte, es necesario esperar los resultados.

La Secretaría de Salud Departamental dispuso de un grupo de especialistas que realizan las verificaciones en los servicios donde los pacientes pudieron contaminarse.

“Durante tres meses estaremos haciendo estudio y seguimiento de casos, tiene que tranquilizarse la comunidad, entendiendo que esta es una bacteria que no se trasmite de persona a persona, que el grado de afectación de la persona no es severa, que tiene tratamiento, tiene antibióticos suficientes para curarse y no es una bacteria que de por si mate”, dijo la funcionaria.

Como medida preventiva la Secretaría de Salud ordenó el cambio de catéteres en algunos pacientes.

Las investigaciones de los alcances de la bacteria se mantendrán por tres meses.

Diariamente el Instituto Nacional de Salud emitirá el reporte de la situación.

