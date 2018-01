Campesinos del Cauca exigirán ser incluidos en el censo DANE 2018

Las organizaciones campesinas del Cauca se declararon en estado de alerta y definirán la hora cero para un paro indefinido y así exigir ser incluidos y contados en el censo DANE 2018 de Población y Vivienda.

Desde finales del año pasado interpusieron una acción de tutela como primer paso para que las comunidades puedan ser incluidas de forma diferencial en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, para el logro de la igualdad material o real.

Sin embargo, este sector no fue incluido en el censo que comenzó en todo el país y por lo tanto las comunidades se van a movilizar, dijo Nilson Liz, presidente de la ANUC en el Cauca.

Estas comunidades han liderado un proceso por más de cuatro años, por medio del diálogo regional en el departamento del Cauca y de compromisos adquiridos en el paro agrario del año 2013 ante entidades como el DANE, Ministerio del Interior y de Agricultura, los cuales en reiteradas ocasiones han dado respuesta negativa y evasivas sobre su inclusión en el censo, indicó el dirigente.

Las organizaciones campesinas expresaron que el censo no puede reducirse en su ejecución técnica como el pasado Censo Nacional Agropecuario de 2014, el cual únicamente se caracterizó por contar las Unidades Productivas Agropecuarias, UPA’s, y no campesinos. Igualmente, no contabilizó a los campesinos y campesinas sin tierra, ni a los campesinos desplazados. Al no incluir la categoría de lo campesino se desconoce las condiciones reales del campo y sus campesinos.

