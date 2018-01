Alerta por riesgo de incendios forestales en zonas rurales del Atlántico

Los fuertes vientos que por esta época se toman el territorio atlanticense, podrían ser un factor que motive incendios forestales en zonas rurales del Atlántico, especialmente en el sur, si no se toman preocupaciones que eviten este tipo de situaciones.

La alerta sobre el riesgo, fue emitida por parte de las autoridades de la secretaria de Gestión del del Riesgo del Atlántico, en cabeza de su titular Edinson Palma, el subsecretario del departamento, quien ha advertido que ya se viene trabajando con la comunidad, especialmente con campesinos de municipios como Suan, Manatí, Santa Lucía y Campo De la Cruz, que para esta temporada preparan la tierra con fogatas y quemas.

“Iniciamos el año anterior con capacitaciones de las asociaciones de los campesinos para minimizar o reducir el riesgo que se pueda presentar. Además iniciado una campaña para no hacer fogatas en zonas secas, no arrojar colillas de cigarrillos y no cazar animales con quemas” afirmó Palma.

Palma indicó que hace unos años las cifras por incendios anualmente alcanzaba un registro de 800 y hasta 900 casos, mientras que en los ´últimos años las cifras se han reducido hasta 300 casos y la idea es seguir trabajando con la comunidad.

